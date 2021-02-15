Разгул стихии: снег, пробки и всплеск ДТП

Выпавший и не убранный в выходные снег в очередной раз создал огромное количество проблем на дорогах и тротуарах. Из-за гололеда и заносов в Перми было зафиксировано много мелких ДТП, на нечищеных трассах в километровые пробки встали фуры, а в некоторых дворах не то что проехать, пройти оказалось невозможно. Где было хуже всего?Федеральная трасса Кукуштан-Пермь. На кадрах неубранный снег откровенно превращает водителя в неумелого лыжника. Машина то и дело вылетает из колеи. А вот Очёр: из-за километровых многочасовых пробок автомобили нарушают правила движения и едут по встречной полосе.В Перми дорожные заторы утром достигли восьми баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Въезд в город через Липовую гору был фактически парализован. На кадрах очевидцев - коллапс. Машины стоят в пробке из-за буксующих фур.

Анатолий Иванов, водитель большегруза: "Я сейчас сюда ехал - скользковато было, с Уфы ехал. Местами посыпано, местами не посыпано. Хотелось бы, конечно, чтобы получше следили за дорогой. Парковки не почищены, не говоря уже про грузовые. За легковыми же не всегда смотрят парковками".Яркий тому пример - парковки в центре города. Снег с дорог убран прямо на обочину.

За эту почищенную дорогу на улице Швецова скажут «спасибо» не все водители. Вот, например, красный автомобиль. Его владельцу сегодня точно понадобится либо лопата, либо фаркоп.

Автовладельцем оказалась молодая девушка. На работу Александра Магсумова добиралась сегодня пешком.

Александра Магсумова, автовладелец: "Машина засыпана стеной из снега после снегоуборочной техники. Мы не можем открыть дверь, мы не можем выехать. И сами мы не справимся, нам сейчас надо кого-то, чтобы помогли откопать машину".

Едем дальше. Всё та же улица Швецова. И та же самая парковка.

Павел: "Вы же сами видите, что совсем не убрано. И совсем не справляемся. Машина подъехала, я не знаю, я выеду отсюда или застряну". А это Мотовилиха. С виду - на главных улицах почищено отлично. Съезжаешь на второстепенную - и попадаешь в снежное царство. Попытка навести порядок на Студенческой хоть и была, однако, по традиции снег свален на обочину. В некоторых местах дорога сужается до одной полосы.

Аналогичная ситуация во дворах микрорайона Южный. Снег на тротуарах, а пешеходы идут по проезжей части. По словам местных жителей, все проблемы еще впереди - весной.

Любовь Петерс: "Снег не убирают, видите ведь. Никто не вывозит. Это грозит тем, что у нас весной дом затопит. У нас внизу он стоит". Согласно контрактам с управляющими компаниями, уборка во дворах включает в себя вывоз снега на полигоны. В микрорайоне Загарье часть подрядчиков решили далеко не ездить. Устроили снежный полигон прямо у местной речки Егошиха. Инцидентом уже заинтересовалась природоохранная прокуратура.