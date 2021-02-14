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← Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, скончалась

Во всех районах Перми выявляют и устраняют несанкционированные граффити

Как сообщили в администрации Мотовилихинского района Перми, совместно с хозяйствующими субъектами организованы работы по ликвидации надписей, рекламирующих незаконный оборот наркотических средств.
Например, на этой неделе на требование администрации района устранить нарушения оперативно отреагировала управляющая организация ООО «Профи-М». В кратчайшие сроки было ликвидированы граффити по улице Дружбы, 26, 28. Также силами ЖК №12 было убрано граффити на бульваре Гагарина, 101.

Опубликовано: 14.02.2021 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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← Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, скончалась

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