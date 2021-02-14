Во всех районах Перми выявляют и устраняют несанкционированные граффити
Например, на этой неделе на требование администрации района устранить нарушения оперативно отреагировала управляющая организация ООО «Профи-М». В кратчайшие сроки было ликвидированы граффити по улице Дружбы, 26, 28. Также силами ЖК №12 было убрано граффити на бульваре Гагарина, 101.
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