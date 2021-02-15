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Прокуратура проверит жалобы на большие счета за отопление
Артем Пронин, прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Пермского края: "Есть примеры, когда за январь плата за отопление выросла более чем в 2 раза, только за отопление, поэтому граждане звонят и интересуются. Будет проведена проверка, если будет видно, что нарушения носят комплексный характер, то в любом случае будет дана оценка не только по одному жилому помещению, но и в целом по дому».
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