Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, скончалась

В пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности сообщили, что туристка, упавшая в ущелье каменного массива Усьвинские столбы в Пермском крае, скончалась по дороге к врачам скорой помощи.Пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности: "Спасатели сделали все возможное, но женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась по дороге к врачам скорой помощи. Спасатели сумели добраться до пострадавшей. К пятерым сотрудникам Пермской краевой службы спасения, добравшимся до места на снегоходах от Усьвы (5 км), присоединись трое спасателей из Чусового".Спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. После ещё пять километров на санях-волокушах спасатели на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи.В СКР по Пермскому краю рассказали, что 13 февраля 38-летняя жительница Тюмени вместе с туристической группой отправилась на маршрут в Чусовском округе. По информации следователей, девушка оступилась, упала в ущелье и скончалась от полученных травм.СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту случившегося. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Также они опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.СКР по Пермскому краю: "По результатам доследственной проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение".