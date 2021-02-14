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Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, скончалась
Пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности: "Спасатели сделали все возможное, но женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась по дороге к врачам скорой помощи. Спасатели сумели добраться до пострадавшей. К пятерым сотрудникам Пермской краевой службы спасения, добравшимся до места на снегоходах от Усьвы (5 км), присоединись трое спасателей из Чусового".
Спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. После ещё пять километров на санях-волокушах спасатели на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи.
В СКР по Пермскому краю рассказали, что 13 февраля 38-летняя жительница Тюмени вместе с туристической группой отправилась на маршрут в Чусовском округе. По информации следователей, девушка оступилась, упала в ущелье и скончалась от полученных травм.
СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту случившегося. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Также они опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
СКР по Пермскому краю: "По результатам доследственной проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение".
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