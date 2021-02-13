Губернатор Пермского края побывал с рабочим визитом во дворце спорта «Молот»
Дмитрий Махонин побывал с рабочим визитом во дворце спорта «Молот», чтобы оценить его готовность к предстоящим квалификационным матчам Чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. Игры пройдут с 18 по 22 февраля. В Пермь приедут сборные России, Италии, Эстонии и Северной Македонии. Для этого от инфраструктуры «Молота» требовался ряд изменений. В частности, по предписанию Прокуратуры проведено выравнивание высоты ступеней всех лестничных маршей на путях эвакуации. Также сделан косметический ремонт фойе и коридоров, ведущих к раздевалкам команд и судей, помещений кассового зала и входных групп к нему.
Важным условием исполкома международной федерации баскетбола было проведение матчей в так называемых «пузырях» – особо защищённых закрытых периметрах. Поэтому, большое внимание в оформлении дворца уделили логистике передвижения участников, так чтобы обеспечить им максимально «чистую» зону.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Самое главное, обеспечить безопасность в период рисков коронавирусной инфекции. Мы сегодня пригласили и главного санитарного врача, чтобы пройтись и посмотреть маршрутизацию и болельщиков, и самое главное сборных команд".
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