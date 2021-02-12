← Водоснабжение Краснокамска теперь отвечает санитарным требованиям
В Прикамье полицейские спасли 10 человек из горящего дома
Первыми на место происшествия прибыли участковый уполномоченный полиции капитан Андрей Ефимов и водитель дежурной части старший сержант Владимир Воротников отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу. Оценив сложившуюся обстановку, стражи порядка приняли незамедлительное решение об эвакуации всех жильцов. Начиная с верхнего этажа здания, полицейские стучались в каждую дверь квартиры и помогали людям выйти на улицу.
"Владимир Воротников и Андрей Ефимов на руках выносили несовершеннолетних детей из задымленного подъезда, а также Владимир Воротников на руках вынес мужчину с явными признаками инвалидности, не имеющего возможности передвигаться самостоятельно" - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В результате грамотных и оперативных действий, умения мгновенно оценить сложившуюся обстановку и решительности на пожаре обошлось без жертв. Сотрудники полиции эвакуировали из горящего подъезда десять человек, из которых пять дети.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Водоснабжение Краснокамска теперь отвечает санитарным требованиям
В Перми началось заселение экогорода "Погода"
В выходные в Перми ожидаются сильные снегопады
В Перми наградили победителей конкурса "Молодежный резерв Прикамья"
В Кунгуре осужден мужчина, застреливший собаку
Лучшему воспитателю России достанется "Хрустальная жемчужина"
В Перми выросло число наездов на пешеходов
Поставщик тепла объяснил порядок начисления платы за отопление в зимние месяцы
Лесовосстановление: в 2022 году краю понадобится около 2 млн саженцев
В Перми проходят акции в рамках Всемирного дня борьбы против рака
Добавить комментарий: