Анастасия Кораблева: "Команда у нас потрясающая!"

Пермь и Пермский край на конкурсе "Воспитатель года" представляет воспитательница детского сада «ЭкоСад» Анастасия Кораблева, она — победитель регионального и муниципального этапов конкурса «Учитель года-2020». Ее педагогический стаж более 13 лет. Кроме непосредственной работы воспитателем, Анастасия еще руководит театральной студией, в которой занимается 120 детей.Анастасия Кораблева, участница конкурса «Воспитатель года России»: "Подготовительный этап, можно сказать, позади, самый сложный такой, насыщенный, но очень интересный. По-творчески мучительный, но приносящий большое удовольствие работе в команде. Потому что команда у нас на самом деле потрясающая. Команда людей неравнодушных, не только к пермскому образованию, но и к своему родному краю. Которые делали все, жертвовали своими силами и временем, для того чтобы представить наш Пермский край достойным образом".Накануне временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин поддержал участницу и пожелал ей удачи. И на этот раз у нас вновь есть все шансы на победу.Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "У нас серьезная школа подготовки, серьезные принципы и традиции заложены в систему образования. Я рад, что наши учителя и воспитатели заявляются на эти конкурсы, и мы всегда достойно представляем наш город. Для нас победа в этом конкурсе будет большая честь".