Водоснабжение Краснокамска теперь отвечает санитарным требованиям

Для 52,5 тыс. жителей Краснокамска организована подача питьевой воды. Многолетняя проблема водоснабжения города решена в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» . Сегодня подача воды населению Краснокамска осуществляется с Чусовского водозабора, отвечающего требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте краевого Роспотребнадзора.Изначально водоснабжение Краснокамска обеспечивал водозабор Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината (КЦБК), который предназначался для производственно-технического водоснабжения промышленных предприятий города. Водозаборные сооружения располагались на промплощадках, что не соответствовало требованиям санитарных норм и правил. Кроме этого, на качество воды, забираемой из реки Камы, оказывали негативное влияние ливневые и производственные сточные воды, выпуск которых расположен выше по течению предприятий химической промышленности и машиностроения.С целью снижения рисков, связанных с водоснабжением из ненадежного источника, в Краснокамске действовал режим гиперхлорирования, что приводило к повышенному содержанию в питьевой воде хлорорганических соединений. По результатам исследований, проведенных в 2010 году ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», был сделан вывод о повышенной степени риска здоровью населения Краснокамска из-за употребления некачественной питьевой воды. На протяжении 11 лет Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю по этой ситуации велась работа в судах. Ведомство настаивало на приведении в соответствие с требованиями законодательства водозаборных сооружений и признании противоправными действий водоснабжающих организаций. Суд поддержал требования Управления по всем искам.В 2019 году администрация Краснокамска разработала «дорожную карту» по обеспечению города качественной водой. В проекте был предусмотрен перевод Краснокамска на снабжение питьевой водой в объеме 100% от системы Чусовских очистных сооружений, которые полностью соответствуют санитарным нормам и имеют разрешительную документацию.В настоящее время забор воды из реки Камы для подачи в систему водоснабжения Краснокамска полностью прекращен. В IV квартале 2020 года начата поставка воды по межмуниципальному водоводу «Пермь-Краснокамск» из реки Чусовой. Результаты социально-гигиенического мониторинга, проведенного Управлением в ноябре-декабре прошлого года, подтвердили соответствие питьевой воды гигиеническим нормативам.Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжит ежемесячный мониторинг качества питьевой воды в Краснокамске.