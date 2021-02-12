В выходные в Перми ожидаются сильные снегопады

По прогнозам метеорологов, в предстоящие выходные в Пермь придут сильные снегопады. После морозной ночи ожидается увеличение облачности и заметное потепление до -14 градусов. В ночь на субботу ожидается снегопад, интенсивность которого будет постепенно увеличиваться. Утром 13 февраля в городе установится температура около -12 градусов, интенсивность осадков увеличится, температура продолжит подниматься. Пик потепления в Перми вероятен в ночь на воскресенье. За выходные в Перми может выпасть от 5 до 15 мм осадков.
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, подрядным организациям в период снегопада поручено обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части. В течение дня на улицах города будет работать порядка 273 единиц техники и около 300 рабочих.
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