В Перми наградили победителей конкурса "Молодежный резерв Прикамья". Всего их 75 человек. Но в список претендентов на должность в органах власти их включат не сразу. В ближайший год еще придется поучиться. Впрочем, это и есть приз победителя.Василий Зорин свою трудовую деятельность на предприятиях Прикамья начал в 2006-м с мастера-механика, теперь он руководитель производства на заводе СВЕЗА и преподаватель в Высшей школе экономики. Свои знания в различных областях молодой человек совершенствует постоянно. Выход в финал конкурса «Лидеры России» подтолкнули его к участию в еще одном - «Молодежный резерв Прикамья».Василий Зорин: "Хотел проверить себя, действительно ли я конкурентоспособен среди такого количества талантливой молодежи нашего края".Испытания были непростые. На заочном этапе - тестирования, на очном - решение управленческих кейсов. И сегодня Василий на сцене с другими финалистами конкурса получает награду из рук губернатора края.Заявки на участие в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья 2020» подали 929 человек, 120 их них удалось пройти во второй этап, 75 специалистов признаны победителями.Главная задача регионального конкурса - найти, помочь в развитии и поддержать молодых специалистов, которые обладают высокими личностно-профессиональными способностями и хотят развиваться в ногу с Пермским краем. Победители получают участие в годовой программе по обучению и развитию управленческих навыков.Анна Козицына, руководитель проекта «Молодежный резерв Прикамья»: "Она направлена на 3 блока. Образовательная программа, бесплатная для участников, вовлечение в деятельность органов власти и привлечение молодежи в общественную и проектную деятельность, направленную на благо Пермского края".Значимость молодежных инициатив для развития региона не раз подчеркивал губернатор края Дмитрий Махонин.После того как молодые лидеры представили свои проекты, глава региона дал поручения профильным министерствам поспособствовать в их реализации. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Чрезвычайно мне было полезно, важно и интересно услышать все ваши предложения. Я, безусловно, считаю, что они должны быть более детально рассмотрены моими коллегами в правительстве и, безусловно, они достижимы и значимы для нас, и необходимо будет их реализовывать вместе с вами".Василий с другими лидерами уже начал обучение в малой академии госуправления, и в ближайшее время специалистов ждут тренинги и знакомства с органами государственной власти.