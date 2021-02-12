В Перми началось заселение экогорода "Погода", возводимого близ микрорайона Ива. На полгода раньше срока сданы два первых дома, в них уже живут люди. Свои мягкие игрушки пятилетний Марк уже расставил по местам. Теперь у него есть своя, новая, отдельная и просторная комната. Вид из окна — на будущий садик, школу и уже любимую детскую площадку.Мама Марка, Татьяна, показывает новые комнаты тоже с удовольствием. В семье скоро появится еще один малыш, поэтому и было принято решение — расширяться. В «евротрешке» теперь должно хватить места всем. Но главное — это то, что вокруг. Квартиру в экогороде «Погода» они купили, посмотрев на соседний «Спортивный микрорайон Ива». Проект того же застройщика - «Девелопмент Юг».Татьяна Панова: "Как свой мир. Какая-то отдельная страна. Все очень чисто, красиво. Детские площадки новые. И после этого сомнений не осталось. Мы сделали свой выбор". Помимо современных, авторских детских площадок во дворах уже поставили арт-объекты. Зеленые медведи, как символ уюта и хорошей экологии.В подъездах, а точнее в просторных холлах, есть помещение для колясок и велосипедов. Под стильными почтовыми ящиками — контейнеры для батареек и спама. В специальном «техноруме» можно наглядно посмотреть все те современные инженерные системы, которые используются при строительстве. При этом первые два дома экогорода «Погода» сданы на полгода раньше срока. Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми: "На сегодняшний день мы также идем с опережением почти на полгода по двум объектам. На Сапфирной, 12 и 10. И дополнительно компания взяла на себя обязательство построить на год раньше детское дошкольное учреждение на 350 мест".Под новый детский садик уже вовсю заливают фундамент. Построить его должны в течение этого года. Вот-вот начнут возводить школу. Еще один факт в пользу экологии. Согласно замерам, почти по всем показателям уровень шума и загрязнения здесь составляет всего лишь полтора процента от предельно допустимых норм. То есть в прямом смысле — жизнь в гармонии с природой.