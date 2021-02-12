В Кунгуре осужден мужчина, застреливший собаку

В Кунгуре 55-летний гражданин осужден за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Также он признан виновным в совершении административного правонарушения – стрельбе из оружия в населенном пункте.Установлено, что в июле прошлого года мужчина в дневное время приехал на территорию частного предприятия, где из хулиганских побуждений застрелил собаку породы среднеазиатская овчарка, применив личное оружие. Животное находилось на цепи в будке и охраняло территорию организации."Хозяин застреленной овчарки обратился с заявлением в отдел полиции. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель», провели дознание" , - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд приговорил виновного к 280 часам обязательных работ.Кроме того, за стрельбу из оружия в населенном пункте гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП Российской Федерации «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». По решению суда оружие у владельца конфисковано, наложен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.