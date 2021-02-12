Лучшему воспитателю России достанется "Хрустальная жемчужина"
Сразу после торжественного открытия — к делу. На первом конкурсном этапе «Педагогическая находка» воспитатели презентовали свои методы работы.
Наталья Михайлова представляет республику Карелия. Этот национальный музыкальный инструмент, напоминающий гусли, называется Кантеле, и уже в детском саду детей учат на нем играть.
Наталья Михайлова, участник конкурса «Воспитатель года России» (Республика Карелия): "Я учу детей музыке, учу любить национальную музыку. Мы должны сохранять традиции и идентичность нашего края".
Также на суд жюри конкурсанты представили игры собственных разработок, которые развивают у детей навыки работы в команде, или, например, прививают бережное отношение к окружающей среде. Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: "Благодаря сплоченности педагогов, родителей, поддержке наших ребят, я очень надеюсь, что этот конкурс, как и все предыдущие 10, будет уникальным именно теми педагогическими находками, методическими находками, которые представят его участники".
Финал по традиции проходит на родине победителя. В 2019 году в конкурсе первое место занял воспитатель пермского детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев.Евгений Пепеляев, победитель конкурса «Воспитатель года России» (2020 год): "Я думаю, что каждому из них под силу справиться с любым испытанием. Главное пожелание - верить в себя, верить в то, что они справятся и не сдаваться до конца".
В пятницу, на втором этапе конкурса, воспитатели будут по заданным темам проводить показательные занятия в детских садах. По итогам жюри выберет 15 лучших педагогов дошкольного образования, которым достанутся дипломы лауреатов. Затем в заключительном состязании будет определен и лучший воспитатель России, его имя объявят в воскресенье. Он получит заветный символ победы. "Хрустальная жемчужина" - этот символ выбран неслучайно, он олицетворяет заботу, с которой педагоги подходят к своим детям.
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