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В Перми выросло число наездов на пешеходов
Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Перми: "При ухудшении погодных условий водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров и торможений. При подъезде к пешеходному переходу заблаговременно снижать скорость до минимальной".
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