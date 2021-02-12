Поставщик тепла объяснил порядок начисления платы за отопление в зимние месяцы

Один из крупнейших в регионе поставщиков тепла вынужден был распространить пресс-релиз, объясняющий порядок начисления платы за отопление в зимние месяцы. Несколько дней в Прикамье не стихает волна общественного недовольства, поднявшаяся после того, как по квартирам разнесли квитки за январь. У всех стоимость потребленного тепла, конечно, разная. Но в Березниках, к примеру, горожане буквально завалили мэрию жалобами. Среди них те люди, у которых «золотые» коммунальные счета и всего плюс 17 в квартире.Анализируя платёжки за тепло, Александр пришёл к неутешительным выводам: если сравнить сумму за январь с предыдущими, разница получается весьма ощутимой.Александр: "Почти на полторы тысячи выше, чем в ноябре. За январь вышло 4765 рублей 94 копейки".Это не частный случай - в интернете пользователи делятся впечатлениями от январских платёжек. География не только Пермь - в Березниках горожане завалили вопросами мэрию, а местные сообщества заполнили посты возмущения. Называют и большие суммы, кто-то предполагает, что повысили тариф, что со своей стороны опровергают теплоэнергетики - менять его будут летом. Это сезонный вопрос - увеличиваются поставки тепла, так будет до весны - пока теплее не станет.Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций в г. Перми группы «Т Плюс»: "Температура теплоносителя задаётся согласно графику, который формируется исходя из погодных условий, чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем больше тепла потребляет дом - оттого и выше суммы в квитанциях". Размеры тарифа -это отдельная тема, говорят эксперты. А по поводу потребления тепла есть разные варианты. Чтобы сумму снизить, во всех домах должны быть приборы учёта, которые чётко показывают, сколько дом потребил тепла - другой вопрос, сколько его потрачено по делу, а сколько впустую.Станислав Шестаков, юрист: "В том же подъезде поменять окна на пластиковые, следить, чтобы они были закрыты, утеплить места общего пользования, те же подъезды, подвалы, чердаки, не греть улицу". В некоторых домах общим решением тратят деньги на энергосберегающее оборудование, которое потом окупается, говорят жильцы. Вот, один из домов на Академика Королёва - автоматика забирает тепла столько, сколько необходимо.Галина Басанова, председатель правления ЖСК: "Мы стали платить меньше, чем 6 лет назад, меньше чем в 2013-2014 году, вот - было 1200, 1300, 1400 было - а стало 961 гигакалория за год!"В результате порядок сумм отличается от тех домов, где за потреблением тепла предпочитают не следить.У каждого своя зона ответственности - энергетики поставляют тепло до дома, его внутреннее состояние - дело управляющих организаций. Сбой может случиться на любом этапе, и если сразу ответов нет, есть инстанции, куда можно обращаться. Можно обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора с соответствующим заявлением. К нему приложить копию платёжных документов, если будут выявление нарушения в подсчётах, должен последовать перерасчёт.Прокуратура Пермского края 12 февраля с 15.00 до 16.00 часов дня проведет горячую телефонную линию по вопросам начисления и оплаты коммунальной услуги по отоплению. Звонки будет принимать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Пронин Артем Юрьевич. Телефон горячей линии 8 (342) 233-56-53.