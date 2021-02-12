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Лесовосстановление: в 2022 году краю понадобится около 2 млн саженцев
Как рассказал глава регионального Минприроды Дмитрий Беланович, в этом году планируется начать работу по возведению тепличного комплекса, который станет первым в Прикамье специализированным хозяйством, где будут выращивать саженцы деревьев лесообразующих пород. Для реализации проекта федеральное и краевое законодательства позволяют направить грант в форме субсидии. По предварительным расчетам, на него в течение трех лет ежегодно из регионального бюджета будет выделяться по 25 млн руб. в рамках программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие».
«Потребность в таких сеянцах для региона в 2022 году составит около 2 млн. штук, к 2030 году – 5,6 млн. штук», – пояснил Дмитрий Беланович. Планируется, что после утверждения порядка предоставления гранта его сможет получить учреждение, ведущее научную или образовательную деятельность, владеющее земельным участком площадью не менее 10 гектаров для строительства тепличного комплекса. В течение 5 лет грантополучатель будет обязан бесплатно предоставлять Минприроды по полтора миоллиона саженцев.
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