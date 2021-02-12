В Перми проходят акции в рамках Всемирного дня борьбы против рака

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12 февраля на «День здоровья для всей семьи» ждет филиал поликлиники № 4 на ул. Транспортной, 27. Без записи можно будет проконсультироваться у онколога, посетить Центр здоровья и сделать диагностику на мобильном маммографе-флюорографе.
На следующей неделе «Дни здоровья для всей семьи» состоятся в п. Ильинском - 15 февраля и Чермозе – 16 февраля. Кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний работают в поликлиниках Прикамья, самостоятельно на обследование можно записаться по номерам регистратур поликлиник, через порталы "К врачу" и "Госуслуги".
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