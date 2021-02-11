Операция "Автобус": как и на чем возят пассажиров

Сформирован список молодых семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия в этом году. В 2021 году в Перми запланировано выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 10% средней стоимости жилья 346 семьям. На эти цели из краевого бюджета выделено 92,8 млн рублей. Сертификаты на выплаты в размере 30-35% от средней стоимости жилья планируется выдать 46 молодым семьям. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделено 154,6 млн рублей. Для подтверждения права на получение социальной выплаты и предоставления документов молодым семьям необходимо обратиться к специалистам управления жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Ленина, 34, кабинет 205а. Приём осуществляется по предварительной записи по телефону: 212-75-67.Уточнить информацию о включении в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в размере 30-35% расчётной стоимости жилья можно на официальном сайте министерства социального развития Пермского края или у специалистов управления жилищных отношений администрации Перми по телефону: 212-75-67.