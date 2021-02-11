Операция "Автобус": как и на чем возят пассажиров
-законность осуществления перевозок пассажиров;
-наличие у водителя документов, необходимых для участия в дорожном движении, лицензий на перевозку пассажиров;
-организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверку технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов;
-подлинность и соответствие идентификационной маркировки автобусов предъявляемым документам;
-техническое состояние автобусов, в т.ч. на внесение изменений в конструкцию автобусов без соответствующего разрешения.
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