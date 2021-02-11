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59 фестивалей 59 региона
Участие в проекте «59 фестивалей 59 региона» для каждой муниципальной территории – это не только возможность изучить собственную самобытность, найти «изюминки», заявить о себе как о месте, где бережно хранят традиции или стремятся освоить актуальные форматы. Это также возможность развития туристического потенциала территории, повышения качества культурных событий, содействия раскрытию и реализации творческих способностей и возможностей жителей городов, поселков, деревень.
Положение можно найти на официальном сайте Пермского дома народного творчества "Губерния".
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