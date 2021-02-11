"Золотое" тепло: жители жалуются на запредельные суммы в квитанциях
С начала недели жители Перми и Березников жалуются на неподъемные суммы в квитанциях по квартплате, львиная доля в суммах приходится как раз на оплату тепла. По неофициальным данным, самые дорогие платежки получили жители старых и ветхих домов, в которых недавно установили счетчики.
Журналисты "Вестей" выясняют подробности. Смотрите подробный репортаж в 21:05.
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