«Воспитатель года России»: в Перми стартовали конкурсные испытания

В Пермь прибыли 74 финалиста всероссийского конкурса "Воспитатель года". В прошлый раз пермяк Евгений Пепеляев стал лучшим в стране, и теперь его малая родина будет главной площадкой, где назовут имя очередного победителя. Коллега и землячка Евгения, Анастасия Кораблева из «ЭкоСада», попробует повторить этот успех. Конкурсные испытания стартуют 11 февраля.

Дверь в сказку для воспитанников Пермского «ЭкоСада» с появлением театральной студии теперь открывается регулярно. Главный плюс в том, что роли дети могут выбирать самостоятельно.

Организатор студии - Анастасия Кораблева, участница всероссийского конкурса «Воспитатель России», победитель регионального и муниципального этапов, в своей работе старается раскрыть потенциал каждого ребенка. Ведь неталантливых детей не бывает.

Анастасия Кораблева, участница Всероссийского конкурса «Воспитатель России»: "Когда самый застенчивый ребенок делает заявку на главную роль, когда мы с ним год или два позанимались, для меня это самая настоящая победа, и это для меня самое главное".11-й всероссийский конкурс воспитателей проходит в Перми благодаря прошлогоднему победителю. Евгений Пепеляев из пермской школы рыцарей и принцесс тогда покорил сердца жюри.

В Пермь уже приехали победители из всех регионов России. Сначала установочный семинар, а уже 11 февраля предстоит показать все свои наработки.

Все участники всероссийского конкурса воспитателей уже прибыли в Пермь. Но самое интересное, что работать им придется в абсолютно незнакомыми детьми в самых обычных пермских детских садах. И здесь главное - сразу найти общий язык.После прохождения заочного тура для участников начинаются конкурсные испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». И тему занятия, и возраст группы будет определять жребий.

Накануне ответственного выступления пермскую участницу поддержал и пожелал удачи временно исполняющий полномочия главы Перми главы Алексей Демкин. Для новой победы есть все основания. Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Вы являетесь надеждой города Перми, надеждой Пермского края. Уверен, что с вашими подходами в работе с детьми вы уверено победите в этом конкурсе".