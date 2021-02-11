Оптическая когерентная томография - современный метод диагностики

Самый современный метод диагностики глаза - оптическая когерентная томография - теперь доступна и жителям Пермского края. Необходимое оборудование и специалисты появились в одной из частных клиник.Лидия Шахвердиева обратилась к специалистам клиники «МЕДСИ» для того, чтобы быстро и точно определить причину ухудшения зрения.Лидия Шахвердиева: "Заметила ухудшение зрения и «мушки» часто стали появляться перед глазами. На консультации врач-офтальмолог направил на диагностику".Оптическая когерентная томография, или ОКТ – принцип подобен УЗИ, только применяется оптическое излучение. Технология получила распространение в 1990-х годах, и с того времени постоянно совершенствуется и теперь доступна для жителей Прикамья. Ксения Белоконь, главный врач клиники МЕДСИ, кандидат медицинских наук: "ОКТ – это, пожалуй, один из самых современных методов диагностики в офтальмологии. Это безболезненный, бесконтактный метод диагностики. Специальной подготовки перед этим не требуется".Сегодня ОКТ применяется для диагностики и наблюдения за заболеваниями сетчатки глаза и глаукомой, в том числе на бессимптомных стадиях, когда человек даже не подозревает о ещё спящем недуге.Максим Кашковский, врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук: "В случаях острой необходимости сразу после выполнения диагностики может быть назначено специализированное лечение, которое осуществляется путем введения в полость глаза специальных препаратов". Для постановки точного диагноза, а также работы с оборудованием экспертного класса, врачебный коллектив клиники обязательно проходит повышение квалификации. Это позволяет проводить диагностику на высоком уровне.По словам врачей, проходить ОКТ следует в таких случаях как: снижение остроты зрения, появления пятен в поле зрения, искажений, также при повышенном глазном давлении, сахарном диабете и близорукости высокой степени.Диагностика на аппарате оптической когерентной томографии заняла всего несколько минут. А возможность выбрать подходящее время посещения кабинета Лидии Шахвердиевой позволило не ждать своей очереди на приём. Для того чтобы своевременно остановить развитие заболевания, дата и время следующего посещения уже назначены.