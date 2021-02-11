Дмитрий Махонин: «Важно поставить прививку»

Глава региона побывал в студии «Вести ФМ Пермь», где в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Прикамья и журналистов Юрия Филимонова и Павла Кузнецова. Телетрансляцию вел канал «Россия 24», запись можно найти на сайте vesti-perm.ru.

Глава региона рассказал о самых ярких, трудных или судьбоносных периодах прошедшего года. И конечно, речь зашла и о коронавирусе. По словам Дмитрия Махонина, самые тяжелые времена позади. Но чтобы вернуться к нормальной жизни, надо активнее проводить вакцинацию. Объемы поставок препарата увеличиваются каждую неделю. Важно, чтобы и жители региона поддержали прививочную кампанию.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "И сейчас, конечно же, важно людям объяснять, почему важна вакцинация, что такое коллективный иммунитет, и почему мы без него просто не справимся с ковидом, и с другими заболеваниями. Будем работать, с помощью вас, средств массовой информации, конечно же, будем с помощью специалистов людям объяснять, почему важно поставить прививку".