В День памяти Пушкина в Перми состоялся конкурс чтецов

← Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин обсудили ход реализации нацпроектов
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← Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин обсудили ход реализации нацпроектов
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11.02.2021 в 10:42
10.02.2021 в 10:55
09.02.2021 в 19:05
09.02.2021 в 09:00
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08.02.2021 в 10:56
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Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин обсудили ход реализации нацпроектов
Команда из Пермского края вышла в финал «Золотой шайбы»
Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта
Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил безопасности в условиях низких температур
Ситуация на рынке труда в Прикамье вернулась к докризисному состоянию
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.02.2021
В Краснокамске задержана 39-летняя закладчица
Девятиклассники проходят собеседование по русскому языку
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