Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин обсудили ход реализации нацпроектов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин обсудили итоги работы городских властей в 2020 году и планы, связанные с подготовкой к 300-летнему юбилею столицы региона. В прошлом году город показал высокие результаты в реализации нацпроектов, в частности - «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на пандемию, были отремонтировано порядка 30 крупных объектов: одним из самых масштабных стало обновление улицы Революции – теперь здесь организовано полноценное двустороннее движение, а в январе запущены трамваи.Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "В 2021 году мы также планируем принять участие в четырех проектах — «Безопасные и качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование». По «Безопасным и качественным дорогам» планируем в 2021 году перестелить покрытие порядка 230 тысяч кв. м".Среди наиболее крупных объектов – переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе, улицы Якутская, Монастырская, Веденеева. В общей сложности планируется вновь отремонтировать около 1 млн кв. м. дорог. Также в планах возведение новых дорог и развязок, например, начало масштабной реконструкции улицы Крисанова, завершение реконструкции участков Карпинского и Героев Хасана. Осенью откроется «спортивный» участок набережной от Коммунального моста до порта «Пермь».Планируется начать и благоустройство набережной в Кировском районе – сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на берегоукрепление. На особом контроле — строительство школ и детсадов. Подрядчик готовится выйти на стройплощадку второго корпуса гимназии №17. На очереди – реконструкция школы №22.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Реализация 93-й школы по программе «Стимул». У нас есть обязательства — мы должны эту школу сдать в ближайшее время. Я хотел бы, чтобы Вы тоже держали вопрос на контроле".