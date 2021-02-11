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Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин обсудили ход реализации нацпроектов
Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "В 2021 году мы также планируем принять участие в четырех проектах — «Безопасные и качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование». По «Безопасным и качественным дорогам» планируем в 2021 году перестелить покрытие порядка 230 тысяч кв. м".Среди наиболее крупных объектов – переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе, улицы Якутская, Монастырская, Веденеева. В общей сложности планируется вновь отремонтировать около 1 млн кв. м. дорог. Также в планах возведение новых дорог и развязок, например, начало масштабной реконструкции улицы Крисанова, завершение реконструкции участков Карпинского и Героев Хасана. Осенью откроется «спортивный» участок набережной от Коммунального моста до порта «Пермь».
Планируется начать и благоустройство набережной в Кировском районе – сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на берегоукрепление. На особом контроле — строительство школ и детсадов. Подрядчик готовится выйти на стройплощадку второго корпуса гимназии №17. На очереди – реконструкция школы №22.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Реализация 93-й школы по программе «Стимул». У нас есть обязательства — мы должны эту школу сдать в ближайшее время. Я хотел бы, чтобы Вы тоже держали вопрос на контроле".
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