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Команда из Пермского края вышла в финал «Золотой шайбы»
Пермский край представляют две команды: «Алекс» из города Александровска и «Прометей» из поселка городского типа Павловский. Соперники сразились между собой на стадии 1/4 финала. «Прометей» одержал уверенную победу со счётом 6:1 над командой из Александровска. В итоге ребята из поселка Павловск продолжат борьбу за медали.
В полуфинале «Прометей» встретится со «Штурмом» из Новосибирской области. А команда «Алекс» из Александровска представит Пермский край в группе 5-8 место, соперником их станет команда из Самарской области «Белый Барс». Победители соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова определятся 12 февраля, в этот день состоятся матчи за 1 и 3 места.
Финальные соревнования среди сельских команд юношей 2006-2007 гг. рождения в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова проходят с 7 по 12 февраля. Право провести эти соревнования, а также Суперфиналы легендарного турнира в трех возрастных группах Пермский край получил благодаря успешному проведению Суперфинала хоккеистов 2009-2010 г. рождения, который прошел с 6 по 16 сентября 2020 года. Работа региона в организации соревнований получила высокую оценку Миниспорта России.
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