Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта

Госдума России во втором чтении одобрила законопроект, в котором есть пункт, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Правда, в том случае, если ребенок едет без сопровождения и не имеет возможности оплатить проезд. Однако, сейчас все чаще встречаются случаи, когда кондукторы начинают лютовать из-за отсутствия маски. С начала недели - два вопиющих происшествия. Кадры очередной перепалки между кондуктором и пассажиром в пермском автобусе. Сотрудник 53-го маршрута отчитывает пермяка за отсутствие защитной маски. Тому есть что ответить.

Другое дело, когда в такой ситуации оказываются дети. В Березниках девятилетнего мальчика выгнали из троллейбуса на мороз из-за отсутствия маски. По факту случившегося администрация города уже начала проверку. Бабушка школьника, хоть и отказывается встречаться с журналистами, довольно активно ведет себя в соцсетях. Бабушка: «Дал денег на проезд, но был без маски. На улице под -30, кондуктор начала его выгонять. Водитель заступился, но эта нелюдь, по-другому не назвать, выгнала ребёнка».

Еще один случай в этот же день произошел в пермском автобусе №16. Опять же, в социальных сетях женщина пишет: её высадили на улицу с маленьким ребенком. Вместо маски был платок. Об истории говорят уже не только в интернете.

Светлана Ершова: "Детей выгонять вообще нельзя. Категорически, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях". Кондуктор Александра Чемоданова дружелюбно демонстрирует запасной комплект средств индивидуальной защиты. По её словам, такие есть в каждом автобусе. Так что ей не понятно, почему вдруг происходят такие инциденты.

Александра Чемоданова, кондуктор: "Детей-то мы просто предупреждаем. Шутим, мол, маме скажу. В дневнике напишу, что без маски ездишь. Некоторым выдаем, конечно".

Высадка детей из общественного транспорта - явление, к сожалению, нередкое. Однако основной причиной разногласий обычно было отсутствие денег за проезд у несовершеннолетних. Хотя бы эта проблема теперь решена.

Совсем скоро детей без билетов и сопровождения будет запрещено высаживать из общественного транспорта. Соответствующий федеральный законопроект во втором чтении одобрила Государственная дума.За отсутствие маски ребенка, формально, выгнать из салона можно. Точнее, не запрещено. Ведь это совсем другое постановление, изменить которое можно будет только после окончания пандемии. Депутат краевого парламента Татьяна Шестакова считает, что для решения данной проблемы совсем не обязательны законодательные инициативы.

Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Муниципалитет должен иметь возможность предоставить запасной комплект масок на случай, если у ребенка она потерялась. Нужно просто определиться, какой комплект масок должен быть внутри общественного транспорта".Отдельный вопрос - здравый смысл и благоразумие сотрудников общественного транспорта.

Андрей Биневский, директор компании-перевозчика: "Здесь даже если ребенок будет без маски, кондукторам четкий инструктаж - детей не высаживаем".

Впрочем, наличие средств индивидуальной защиты и карманных денег у детей - это еще и ответственность самих родителей. А новые законы - лишь помощники в экстренных ситуациях.