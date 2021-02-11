Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил безопасности в условиях низких температур

Наступившие морозы в нашем регионе привели к увеличению наездов на пеших участников дорожного движения. За 2 дня (8 и 9 февраля) на территории краевого центра было зарегистрировано 8 ДТП с участием пешеходов, в 4 случаях пострадали дети.Госавтоинспекция Перми напоминает водителям, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге возрастает в разы, поэтому следует заранее снижать скорость приближаясь к пешеходным переходам и перекрёсткам.Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно отреагировать на происходящее.Пешеходам также следует быть осторожными. Мало кто из пешеходов осознает, что является точно таким же участником дорожного движения, как и водители. Пускай последние управляют средством повышенной опасности и несут большую ответственность, это не повод не заботиться о безопасности со своей стороны.Напоминаем пешеходам, что водитель защищен железом, ремнями, подушками и кучей электронных систем, а идущий человек ничего из этого не имеет. Перед тем, как начать переходить дорогу, пешеходу необходимо снять капюшон для увеличения обзора и убедиться, что все машины остановились. Во время перехода проезжей части дороги нельзя отвлекаться на посторонние вещи (сотовый телефон, плеер и т.д.).Родители должны как можно чаще напоминать своим детям о правилах дорожного движения. И, конечно же, на одежде как детей, так и взрослых, должны быть световозвращающие элементы, которые позволят водителям заметить пешехода в темное время суток.Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.