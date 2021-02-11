Ситуация на рынке труда в Прикамье вернулась к докризисному состоянию

Показатели численности безработных жителей Пермского края в декабре 2020 года вернулись к уровню апреля 2020 года – периода, когда ситуация с пандемией коронавируса еще не отразилась на рынке труда. Согласно данным Росстата, в Пермском крае на 1 декабря 2020 года «доля безработных от численности экономически активного населения» составила 5,3%: показатель соответствует уровню на начало апреля. Он оказался ниже среднего по России (6,2%) и по Приволжскому федеральному округу (ПФО – 5,4%). Пермский край стал единственным регионом в округе, в котором ситуация на рынке труда вернулась к докризисному состоянию.

Среди других регионов ПФО численность безработных максимально приблизилась к показателям начала апреля Республика Мордовия (коэффициент декабря 2020 – 5,2%, апреля – 5,1%). Среди субъектов ПФО с наибольшей разницей в показателях Республика Башкортостан (6,4% к 4,2%), Оренбургская область (7,2% к 4,4%). В соседней Свердловской области показатель декабря составил 5,7% (апреля – 4,5%), Тюменской 3,9% (3,0%), Курганской – 8,2% (8,0%).

Методика Росстата учитывает данные не только об официально зарегистрированных безработных, но и других жителях субъекта, которые в период исследования активно искали работу.

По данным Министерства социального развития Пермского края, число безработных, официально зарегистрированных в Центрах занятости населения региона, на сегодня составляет 29035 человек. Пик безработицы в Прикамье был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда число «официальных» безработных достигало 67924. Однако благодаря предпринятым усилиям этот показатель был снижен более, чем в два раза.