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Девятиклассники проходят собеседование по русскому языку
У девятиклассников Пермского края сегодня важный и ответственный день. Им предстоит пройти собеседование по русскому языку, которое в свою очередь открывает дорогу к государственной итоговой аттестации. Суть испытания в том, что у каждого ученика проверят способность говорить самому, поддерживать диалог, читать стихи и тексты вслух, а также делать пересказы.
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