В Краснокамске задержана 39-летняя закладчица
При личном досмотре в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемой два свертка из фольги с наркотиком, общей массой около 3,4 грамма, что составляет крупный размер. В ходе опроса женщина пояснила, что планировала сбыть запрещенные вещества через сеть Интернет, посредством тайников.
"Полицейские выяснили, что пермячка официально не трудоустроена и ранее судима за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также сама является наркопотребителем. По факту покушения на сбыт запрещенных веществ возбуждено два уголовных дела, они объединены в одно производство. В отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские устанавливают причастность пермячки к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию Краснокамского округа. Следствие продолжается.
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