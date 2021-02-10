В Краснокамске задержана 39-летняя закладчица

Сотрудники наркоконтроля краснокамской полиции получили информацию о том, что 39-летняя жительница Перми может быть причастна к незаконному обороту запрещенных веществ на территории округа. В ходе оперативных мероприятий женщину задержали на улице Каракулова при попытке подобраться к тайнику-закладке. Стражи порядка изъяли из тайника сверток с наркотическим веществом N-метилэфедроном, массой около одного грамма.При личном досмотре в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемой два свертка из фольги с наркотиком, общей массой около 3,4 грамма, что составляет крупный размер. В ходе опроса женщина пояснила, что планировала сбыть запрещенные вещества через сеть Интернет, посредством тайников."Полицейские выяснили, что пермячка официально не трудоустроена и ранее судима за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также сама является наркопотребителем. По факту покушения на сбыт запрещенных веществ возбуждено два уголовных дела, они объединены в одно производство. В отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Полицейские устанавливают причастность пермячки к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию Краснокамского округа. Следствие продолжается.