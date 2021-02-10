Прямой эфир с Дмитрием Махониным - сегодня в 13:10
Сегодня, 10 февраля, в 13:10 состоится прямой эфир с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Каким 2020-й год выдался для региона? С какими вызовами столкнулись? Чем он запомнился? Что в повестке дня сегодняшнего и планы на будущее? Прямая трансляция разговора с Дмитрием Махониным - в эфире радиостанций «Радио России» и «Вести ФМ», на телеканале «Россия 24», на сайте vesti-perm.ru и в группе «Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте».
Во время прямого эфира вы сможете задать вопрос главе региона по телефону студии (342) 282-05-56.
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