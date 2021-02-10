В Перми выбрали "Учителя года"
В этом году заявки на конкурс подали 167 педагогов. Каждому претенденту нужно было рассказать о себе и представить видеоролик с уроком. К очному этапу были допущены только 65 человек.
Прошедший год преподнёс сюрприз в виде пандемии. Для кого-то неприятный, но самые креативные обернули происходящее в свою пользу: одна из новых номинаций - «Педагог здоровья». Учителя представляли практики, учитывая физическое и психологическое здоровье детей. В условиях периодического дистанта это действительно важно. Также из новых — номинации «Лидеры современного образования и педагогический дизайн». И, уже по традиции, выбирали лучших воспитателя и учителя.
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Этот колоссальный опыт потом передаётся нашим детям. Это стимулирует педагогов постоянно новые подходы искать".
Церемония награждения прошла строго с соблюдением противоэпидемических мер: впервые без групп поддержки. Друг другу конкурсанты аплодировали, несмотря на конкуренцию. Имена абсолютных победителей назвал временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин.Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Система образования и качество пермского образования известны далеко за пределами города. Я хотел бы, чтобы вы держали эту же планку". Елена Зырянова заняла второе место в номинации «Учитель», а лучшей стала Дарья Ревва из пермской школы №2.
Дарья Ревва, учитель физики школы №2 Перми: "Большое спасибо хотела бы передать своей маме, поскольку она тоже учитель. Именно она, я считаю, привила мне любовь к этой профессии". Лучшим воспитателем жюри признало Галину Харину, которая работает в детском саду №23. Кубок ей передала победитель прошлого года Анастасия Кораблёва, которая уже 10 февраля представит Прикамье на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».
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