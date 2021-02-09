«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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09.02.2021 в 19:05
09.02.2021 в 09:00
08.02.2021 в 16:00
05.02.2021 в 15:08
05.02.2021 в 12:55
09.02.2021 в 19:05
08.02.2021 в 11:49
08.02.2021 в 10:56
05.02.2021 в 12:29
05.02.2021 в 10:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2021
Росавиация выдала разрешение на серийное производство пермских двигателей ПД-14
Горы мусора: на улице Декабристов образовалась стихийная свалка
Должность прокурора Пермского края может занять Владимир Бухтояров
Причины пожара в школе г. Соликамска устанавливаются
На Краснокамском ЦБК запускают производство мелованного картона
В Перми обследуют дороги для экспресс-ремонта литым асфальтобетоном
Ледовые городки и выставка ледовых скульптур работают последнюю неделю
Котельная в Красновишерске заработала на полную мощность
Из-за морозов в Перми приостановлена работа муниципальных катков
Пермские думцы и специалисты ПСК отладили новый вариант взаимодействия
В двух районах Перми открываются городские ярмарки
Как в Прикамье решают проблемы обманутых дольщиков
В Краснокамске начался судебный процесс по делу бутлегеров
Вузы «оживают»: пермские студенты возвращаются к очному обучению
Вакцину «Спутник V» распределяют по 47 медицинским организациям края
Мероприятия творческих союзов Пермского края поддержат рублём
В Прикамье подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2021
Ледовые городки в районах Перми будут работать до 15 февраля
Синоптики: «Таких холодов в феврале не было с 2011 года»
В Перми готовят к выходу на линию очередную партию автобусов
Бескондукторная оплата: пермяки от эксперимента не в восторге
В Прикамье ожидается аномально холодная погода
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Должность прокурора Пермского края может занять Владимир Бухтояров
Причины пожара в школе г. Соликамска устанавливаются
На Краснокамском ЦБК запускают производство мелованного картона
В Перми обследуют дороги для экспресс-ремонта литым асфальтобетоном
Котельная в Красновишерске заработала на полную мощность
Из-за морозов в Перми приостановлена работа муниципальных катков
Пермские думцы и специалисты ПСК отладили новый вариант взаимодействия
В двух районах Перми открываются городские ярмарки
Как в Прикамье решают проблемы обманутых дольщиков
В Краснокамске начался судебный процесс по делу бутлегеров
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