Должность прокурора Пермского края может занять Владимир Бухтояров
Нашему региону предложен Павел Бухтояров, в данный момент возглавляющий надзорный орган Кузбасса. Свою карьеру господин Бухтояров начинал в рядах вооруженных сил Советского союза. По специальности артиллерист, он служил в ВДВ. Затем перешел на работу в военную прокуратуру, а после и в гражданскую. Что касается сегодняшних консультаций в верхней палате российского парламента, то обычно после них кандидатуры региональных прокуроров окончательно утверждаются президентом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Причины пожара в школе г. Соликамска устанавливаются
На Краснокамском ЦБК запускают производство мелованного картона
В Перми обследуют дороги для экспресс-ремонта литым асфальтобетоном
Котельная в Красновишерске заработала на полную мощность
Из-за морозов в Перми приостановлена работа муниципальных катков
Пермские думцы и специалисты ПСК отладили новый вариант взаимодействия
В двух районах Перми открываются городские ярмарки
Как в Прикамье решают проблемы обманутых дольщиков
В Краснокамске начался судебный процесс по делу бутлегеров
Вузы «оживают»: пермские студенты возвращаются к очному обучению
Добавить комментарий: