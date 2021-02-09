Причины пожара в школе г. Соликамска устанавливаются

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, на место происшествия реагировали силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: от МЧС 6 единиц техники и 25 человек личного состава. Самостоятельно из здания эвакуировались 398 человек, из них 375 детей. Погибших, пострадавших нет. В 08 часов 46 минут горение ликвидировано.
По данному факту проводится проверка сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы. Причины и обстоятельства устанавливаются.
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