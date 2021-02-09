На Краснокамском ЦБК запускают производство мелованного картона

На Краснокамском ЦБК произвели первый, пока пробный, пуск производства мелованного картона. Это происходит впервые в России. До сих пор вся упаковка - от коробочек для духов до продуктовой тары - изготавливалась из картона, купленного за рубежом.

Будущий технологический процесс производства нового мелованного картона лучше осваивать со словарем. Вадим Долинский на своем месте отвечает за первый этап - подготовку щепы. За 6 лет работы карьерный рост от оператора до начальника цеха, с пуском нового оборудования перспективы станут еще больше.

Вадим Долинский, заместитель начальника подготовительного производства ЦБК «Кама»: "Запуск - это очень трудоемко и интересно. Это новые возможности, во-вторых, зарплата выше становится, карьерный рост".

При описании сегодняшнего события в Краснокамске слово «первый» звучит особенно часто. Пробный пуск первой очереди первого в России производства мелованного картона - и все это в юбилей выпуска первой продукции комбината. Владимир Дружков, генеральный директор ЦБК «Кама»: "Это первое российское производство, которое начало выпускать мелованную продукцию. Раньше мелованная продукция выпускалась только за рубежом".

Первую бумагу Краснокамский ЦБК выдал ровно 85 лет назад. Тогда это был самый крупный комбинат в Европе. И сегодня благодаря скорому пуску нового производства, он станет одним из крупнейших в мире и самым большим в России по объему выпуска мелованной бумаги и картона. Сегодня здесь идет активный набор квалифицированных сотрудников. Всего создано более 400 новых рабочих мест. Игорь Быкариз, глава Краснокамского городского округа: "Конечно, это значительный вклад в экономику не только нашего города, Пермского края, но и всей нашей страны. Я думаю, что в дальнейшем наше предприятие, на котором работают наши жители, внесут достойный вклад в развитие, в том числе и города. И сегодня мы говорим о социальном партнерстве".В новых цехах процесс полностью автоматизирован. За процессом операторы наблюдают только на экранах компьютера. И еще один важный плюс - в качестве сырья используется древесина лиственных деревьев, все то, что у лесорубов раньше считалось просто ненужными отходами.