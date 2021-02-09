В Перми обследуют дороги для экспресс-ремонта литым асфальтобетоном

В Перми районные МКУ «Благоустройство» начали проводить обследования улиц на предмет дефектов, которые образовались в результате перепадов температур с оттепели до заморозков. После этого будут сформированы планы ремонта, и при благоприятных погодных условиях начнётся временный ремонт дорог литым асфальтобетоном. Подрядные организации будут проводить профилактические работы на дорогах во всех районах города - сообщили в пресс-службе администрации Перми.Ремонт дорог литым асфальтобетоном – это временная мера, которая позволяет не допускать дальнейшего разрастания повреждений. Обычно такие работы проводятся в начале марта, но в этом году значительные перепады температур негативно сказались на состоянии дорог, поэтому обследования и первые ремонтные работы планируется провести раньше.