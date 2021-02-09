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В Перми обследуют дороги для экспресс-ремонта литым асфальтобетоном
Ремонт дорог литым асфальтобетоном – это временная мера, которая позволяет не допускать дальнейшего разрастания повреждений. Обычно такие работы проводятся в начале марта, но в этом году значительные перепады температур негативно сказались на состоянии дорог, поэтому обследования и первые ремонтные работы планируется провести раньше.
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