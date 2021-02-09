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Котельная в Красновишерске заработала на полную мощность
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, в Красновишерске завершились работы на котельной №6, сейчас она вышла на необходимую мощность и обеспечивает жителей нормативным теплом.
23 января произошло возгорание, в результате чего котельная вышла из строя. На время восстановительных работ жители были обеспечены электрическими обогревателями. В части домов имелось печное отопление.
Ремонтная бригада установила на объекте два котла - основной и резервный), выполнила пусконаладочные работы и восстановило здание котельной. Также были заменены перемерзшие участки теплотрассы.
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