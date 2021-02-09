Из-за морозов в Перми приостановлена работа муниципальных катков

Пермский классический университет сменил юридический статус. Как сообщили в пресс-службе вуза, согласно приказу Минобрнауки России, с 1 февраля университет является автономным, а не бюджетным учреждением. Теперь полное официальное название учебного заведения звучит так: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет». В связи с реорганизацией утвержден новый устав университета. В соответствии с ним, вуз теперь самостоятелен в образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности. Переходный период требует смены официальной печати, бланков, лицевых счетов вуза и так далее. Затем будет получено новое государственное задание, обновлен состав ученого совета и сформирован состав нового органа управления — наблюдательного совета. В него войдут представители ПГНИУ, Минобрнауки, краевой власти и общественности. Процесс подготовки перехода ПГНИУ в автономное образовательное учреждение начался в 2012 году по решению ученого совета университета. В 2019 году вуз отправил учредителю — Минобрнауки РФ пакет документов с заявкой на смену юрстатуса.