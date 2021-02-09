← Пермские думцы и специалисты ПСК отладили новый вариант взаимодействия
Из-за морозов в Перми приостановлена работа муниципальных катков
Напомним, в проекте «Ледовый сезон» участвуют катки «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а). Посещать бесплатно (при благоприятных погодных условиях) их можно по вторникам, пятницам и воскресеньям с 19:00 до 22:00.
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