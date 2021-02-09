Пермские думцы и специалисты ПСК отладили новый вариант взаимодействия. Жалобы от жителей народные избранники передают энергетикам, а те разбираются, в чем причина и кто виноват. В январе так отработали 20 обращений.4 этажа и 3 подъезда – от холода страдают боковые. В одном из них живёт Олег Шишлов.Олег Шишлов: "Использовали обогреватели. Естественно, в одежде ходили. Я не жаловался – я человек военный, привык к таким условиям".А вот соседи пожаловались – позвонили в городской колл-центр. Депутаты Пермской думы провели сразу несколько прямых линий. Более 20 обращений касались вопросов теплоснабжения. Их направили сетевикам.Сергей Богуславский, депутат Пермской городской думы: "К сожалению, большей частью в Перми в проблемах теплоснабжения виноваты управляющие компании. Помощь специалистов ПСК в том, чтобы разобраться с реальными проблемами".На каждый адрес, в том числе и в дом на Семченко, 9, специалисты вышли с проверкой. Совместно с управляющей компанией провели обследование, а затем выдали рекомендации. Владислав Маслов, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния ООО «Пермская сетевая компания»: "Для этого отопительного сезона была проведена регулировка гидроэлеватора – это узел управления системы отопления, что позволило привести в норматив температуру в жилых помещениях".А к следующей зиме управляющей компании рекомендовали заменить оборудование - в УК согласились.Борис Балберин, инженер управляющей компании «Экво»: "Когда тепла недостаточно, меняется сопло – большего диаметра. Когда заменим весь узел этот, будет возможность регулировать".Впрочем, и сейчас в доме вновь стало тепло – подтвердил Олег Шишлов. Совместную работу городские депутаты и сетевики обещают продолжить.Дмитрий Малютин, врио председателя Пермской городской думы: "Нам, как городским властям, так и Пермской сетевой компании, в момент подготовки сетей к очередному отопительному сезону, необходимо более принципиально и качественно отрабатывать с управляющими компаниями, чтобы таких проблем было меньше".В ПСК напоминают: тепло в доме зависит не только от температуры подаваемого ресурса, но и от качества работы управляющей компании.Сообщить о том, что в доме холодно, следует, прежде всего, в УК или ТСЖ. Если реакции нет, то обратиться в центральную диспетчерскую службу ПСК. Сделать это может любой житель: для этого нужно измерить температуру воздуха в центре комнаты – она должна быть не ниже 20 градусов, и возле стен – здесь допустимый минимум – 18.