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Пермские думцы и специалисты ПСК отладили новый вариант взаимодействия →
В двух районах Перми открываются городские ярмарки
Здесь можно будет приобрести колбасы, полуфабрикаты, пельмени, котлеты, грибы, ягоды, леденцы, шпик и копчёное мясо, вязаные игрушки, а также свежий шашлык, специи, копченую рыбу и мёд.
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