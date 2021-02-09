Как в Прикамье решают проблемы обманутых дольщиков

В среду, 10 февраля, в 13.10 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире телеканала «Россия 24», интернет-портала «Вести-Пермь» и радиостанций «Радио России» и «Вести ФМ» расскажет о работе своей команды за тот год, что он возглавляет регион. Если не брать во внимание борьбу с коронавирусом, то одним из самых успешных направлений можно назвать решение проблем обманутых дольщиков. Дело во многом сдвинулось с мертвой точки.Долгострой на Толмачева, 15 стал первым домом в Прикамье, по которому Федеральный фонд защиты дольщиков принял решение о достройке. 140 обманутых покупателей, в их числе и Евгений Бурмистров, 10 лет ждали этого момента.Евгений Бурмистров: "В последний год началось движение по нашему объекту, со стороны администрации есть помощь".С помощью федеральных мер поддержки на данный момент решено достроить 16 домов. Наталья Иващенко, генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников строительства Пермского края: "По пяти домам за счет региональных мер обследование было проведено раньше поддержки это ЖК «Весна», Декабристов, 97 и Ким, 14 за счёт этого результаты обследования получим быстрее".Дольщики еще 16 объектов получают выплаты в размере не меньше, чем сумма, оплаченная ранее по договору долевого участия.Возводить ЖК «Компаунд Живаго» начали в 2014 году. В 2017-м стройка свернулась. Те, кто купили здесь квартиры, сейчас получают компенсации, точно так же как и дольщики Первого Пермского микрорайона.Ускорить процесс принятия решений федеральным Фондом защиты прав дольщиков удалось благодаря личному участию губернатора Дмитрия Махонина в переговорах. Проблемная стройка в селе Лобаново после банкротства застройщика стала одной из самых больших по количеству дольщиков – 390 человек. Сегодня большинству из них уже вернули некогда вложенные деньги. Среди них – Вера Черепанова.Вера Черепанова: "Компенсация больше той суммы, которая была уплачена за объект изначально, но большинство дольщиков, я думаю, что тоже довольны, в том числе и я".Помимо этого, с помощью региональных мер поддержки в 2020 году были достроены 4 дома.Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: "Порядка 700 человек получат жилье в этих домах. Это Крайпрудская, 44, Куйбышева, 109, Челюскинцев, 23, (вторая очередь), Макарова, 23".Согласно федеральному закону, общий срок возведения долгостроев – 3 года. Завершить строительство дома на улице Толмачева, 15 должны уже к сентябрю 2022-го. Благодаря системной работе региона с Фондом защиты дольщиков при непосредственном участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в течение 2020 года определена судьба 32 долгостроев. Будут восстановлены права более 2000 дольщиков этих домов. Взятый курс будет продолжен и в этом году.