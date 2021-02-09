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Как в Прикамье решают проблемы обманутых дольщиков
Долгострой на Толмачева, 15 стал первым домом в Прикамье, по которому Федеральный фонд защиты дольщиков принял решение о достройке. 140 обманутых покупателей, в их числе и Евгений Бурмистров, 10 лет ждали этого момента.
Евгений Бурмистров: "В последний год началось движение по нашему объекту, со стороны администрации есть помощь".
С помощью федеральных мер поддержки на данный момент решено достроить 16 домов. Наталья Иващенко, генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников строительства Пермского края: "По пяти домам за счет региональных мер обследование было проведено раньше поддержки это ЖК «Весна», Декабристов, 97 и Ким, 14 за счёт этого результаты обследования получим быстрее".
Дольщики еще 16 объектов получают выплаты в размере не меньше, чем сумма, оплаченная ранее по договору долевого участия.
Возводить ЖК «Компаунд Живаго» начали в 2014 году. В 2017-м стройка свернулась. Те, кто купили здесь квартиры, сейчас получают компенсации, точно так же как и дольщики Первого Пермского микрорайона.Ускорить процесс принятия решений федеральным Фондом защиты прав дольщиков удалось благодаря личному участию губернатора Дмитрия Махонина в переговорах. Проблемная стройка в селе Лобаново после банкротства застройщика стала одной из самых больших по количеству дольщиков – 390 человек. Сегодня большинству из них уже вернули некогда вложенные деньги. Среди них – Вера Черепанова.
Вера Черепанова: "Компенсация больше той суммы, которая была уплачена за объект изначально, но большинство дольщиков, я думаю, что тоже довольны, в том числе и я".Помимо этого, с помощью региональных мер поддержки в 2020 году были достроены 4 дома.
Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: "Порядка 700 человек получат жилье в этих домах. Это Крайпрудская, 44, Куйбышева, 109, Челюскинцев, 23, (вторая очередь), Макарова, 23".
Согласно федеральному закону, общий срок возведения долгостроев – 3 года. Завершить строительство дома на улице Толмачева, 15 должны уже к сентябрю 2022-го. Благодаря системной работе региона с Фондом защиты дольщиков при непосредственном участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в течение 2020 года определена судьба 32 долгостроев. Будут восстановлены права более 2000 дольщиков этих домов. Взятый курс будет продолжен и в этом году.
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