В Краснокамске начался судебный процесс по делу бутлегеров

В суде по Краснокамскому городскому округу проходят слушания по делу группы, обвиняемой в незаконном обороте этилового спирта. На скамье подсудимых семь человек. По версии следствия, организаторами незаконного бизнеса являются 60-летний пенсионер и его 36-летний сын."Родственники закупали этиловый спирт и развозили его по точкам для продажи. К нелегальной деятельности бутлегеры привлекли пятерых знакомых, которые осуществляли реализацию товара. Спирт сначала разводили, а потом торговали им прямо из окон квартир. Жилые помещения, откуда осуществлялась продажа, принципиально подбирались на первых этажах - это было удобно как самим бутлегерам, так и их клиентам", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.«Спиртовые точки» пользовались популярностью среди местного населения. Сотрудники полиции пресекли их работу в марте прошлого года. Тогда сыщики задержали всех участников и организаторов группы. В ходе обысков полицейские изъяли более 1 700 литров спирта. Были обнаружены вырученные деньги и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность злоумышленников.В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Под стражей содержится только 36-летний организатор. Летом прошлого года он был приговорен к 4 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.За незаконный оборот этилового спирта, в составе организованной группы, подсудимым грозит до пяти лет заключения.