Вузы «оживают»: пермские студенты возвращаются к очному обучению

Федеральное Минобрнауки разрешило вузам переходить на очный вариант обучения. Пермские ведущие университеты, кончено, воспользовались этим, но с осторожностью. Пока никто не вернул в аудитории абсолютно всех студентов.

В педуниверситете помещения оживают - в аудиториях идут занятия, а в зале - репетиция. Все надеются, что «Студенческая весна» случится. Первокурсники погружаются, по сути, в непривычную атмосферу общения оффлайн.

Анастасия Лазарчук: "Мы очень мало в сентябре виделись очно, было мало пар, это по-новому будет для нас всё равно".

Понедельник и вторник - в эти дни в аудитории вернётся часть студентов, например, естественнонаучный и физический факультеты, спустя неделю очно должны заниматься все.

Лариса Лизунова, проректор по образовательной деятельности и информатизации ПГГПУ: "Старались начало учебных занятий во втором семестре планировать плавно, чтобы не весь контингент студентов вышел в один день".

В классическом университете к очной форме обучения пока что возвращаются первые и выпускные курсы, все студенты магистратуры. Как и в других вузах, не все преподаватели смогут пока что встретиться со студентами лично.

Наталья Печищева, руководитель пресс-службы ПГНИУ: "Даже если курс вышел в оффлайн, и занятия, а у преподавателя стоит в расписании 65+, или преподаватель с хроническими заболеваниями, в этом случае мы будем использовать дистанционные формы работы".Чуть раньше начали возвращаться с дистанта в пермском политехе - ещё 25 января вышли магистранты второго года обучения, с 1 февраля четвёртые курсы бакалавриата и пятые курсы специалитета. Сейчас в вузе взяли небольшую паузу, а спустя неделю возвращение продолжится.

Николай Лобов, проректор по учебной работе ПНИПУ: "К очному режиму обучения будут добавлены первые курсы".Конечно, есть нюансы, которыми сейчас уже вряд ли кого-то удивишь, но озвученные правила эпидемиологической безопасности требуют соблюдать.

Просто так на учёбу не попасть. Во-первых, просьба для всех пользоваться дезинфектором для рук. Кроме того, на входе встречает "умная" система - пожалуйста, наденьте маску! Поэтому по соседству с расписанием и прочей полезной информацией вот такие графики, за соблюдением которых следят так же строго, как за учебным процессом.

Людмила Дробышева-Разумовская, ректор ПГИК: "Везде есть у нас приборы специальные, которые горят у нас, включены постоянно, санитарную обработку делаем по графику". И здесь тоже есть своя специфика. Именно в институте культуры не всем уходили на дистант - музыканты, певцы, хореографы продолжали заниматься - и попав на занятие, становится понятно, что порой маску всё-таки можно снять.