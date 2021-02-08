Пермский архив переезжает

В феврале архив г. Перми со всеми фондами переедет в новое 3-этажное здание, специально подготовленное для нужд учреждения. Дореволюционная карта Перми 1897 года оказалась в городском архиве благодаря одному из жителей города. Главный специалист отдела по обсечению сохранности по хранению Алевтина Епифанова рассказала, что приносят люди разное: старинные книги, газеты, фотографии, все то, что может дополнить летопись краевой столицы. А вот места для хранения всего этого нет.Алевтина Епифанова, главный специалист отдела по обсечению сохранности МБУ «Архив города Перми»: "В принципе тканная основа – это неплохо, но всё это мы не используем. Документы подобного планы должны висеть, но в данном случае нам опять же не позволяет место". На стеллажах размещены документы от различных организаций и закончивших свое существование предприятий, но большую часть составляют приказы, акты, решения от Пермской думы и городской администрации.В архиве хранится больше 190 тысяч документов. Для того, чтобы обеспечить сохранность важных бумаг, в помещении поддерживают специальный температурно-влажностный режим. Плюс 17-19 градусов и минимальное количество света.Виктор Новокрещенных, директор МБУ «Архив города Перми»: "Обеспечение сохранности документов, пожалуй, наиболее важное направление архивной деятельности, потому что от того как мы сохраним документы сегодня, зависит то, какую историю мы будем знать завтра".Сейчас здания городского архива располагаются по двум адресам: Бульвар Гагарина,58а и проезд Якуба Коласа,5. В ближайшее время решить проблему с местом для хранения и не только, например, создать читальный зал, можно в трехэтажном здании на улице Дениса Давыдова, 15. По поручению городских властей здесь был выполнен капитальный ремонт. Результат проделанной работы оценил временно исполняющий полномочия глава Перми Алексей Дёмкин.Только площадь одного зала для архивохранилищ составила более 1400 кв м, а это в два раза больше нынешних возможностей. Также в перспективе будет развиваться цифровая система хранения. Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Буквально в конце этого месяца начнётся заезд, будем свозить всю документацию, будут установлены современные стеллажи, увидели, что система пожаротушения выполнена, комплексы кондиционирования и подготовки воздуха. Я считаю, что учреждение готово для приёмки и хранения документов".А это настоящий эксклюзив. Книга «Пермь в фотообъективе», выпуск издания приручен к надвигающемуся 300-летнему юбилею. Первая самостоятельная работа специалистов пермского архива, до этого были совместные проекты с краевым архивом.В старом здании провести презентацию было проблематично, потому что помещение не предназначено для этого, а вот на новом адресе – самое то.