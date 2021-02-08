Выставка «Без срока давности»: об этом забывать нельзя
В десятках регионов России, в том числе и в Пермском крае, открываются выставки недавно рассекреченных архивных материалов, связанных в Великой Отечественной войной. Общероссийский проект называется "Без срока давности". Как заявлено, представленные документы являются объективным свидетельством того, что на самом деле планировали сделать с Россией и её населением власти нацистской Германии.
Подробности выясняла Марина Печенова.
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