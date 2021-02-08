Ледовые городки в районах Перми будут работать до 15 февраля
Так, по результатам технических осмотров было принято решение о ликвидации горок «Байконур» и объекта «Белка и Стрелка» в саду им. Миндовского, а также демонтаже фотозоны у Дворца культуры им. Солдатова. Остальные объекты продолжат работу в обычном режиме.
На городской эспланаде последнюю неделю работает уличная выставка скульптур Кубка России «Зимний вернисаж». Часть скульптур утрачена в связи с погодными условиями, у экспонатов будут установлены дополнительные ограждения ввиду высокой хрупкости льда. Демонтаж ледовых объектов начнется 15 февраля.
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