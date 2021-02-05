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В Кировском районе произошел выброс химических веществ
На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС, оперативные службы и несколько бригад скорой помощи. Рабочих соседнего предприятия эвакуировали. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС провели осадку вещества. Угрозы населению нет. Причины происшествия устанавливаются.
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