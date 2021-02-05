Автобус добра: проекту "Еда на колёсах" нужна поддержка

За доставку горячей еды к людям в непростой жизненной ситуации в Перми теперь отвечает «автобус добра». В меню - блюда из ресторана, и это не шутка.Ароматный, а главное горячий суп, приготовленный в ресторане. А в этой кофейне волонтёрам передали два термоса с кофе и чаем. Партнёры проекта «Еда на колёсах» признаются: без размышлений согласились стать частью доброй инициативы. Степан Носов, шеф-повар ресторана: "Вопросов не возникало. Просто готовим — как себе, и как всем гостям заведения".Через пару часов ужин окажется на столе Вячеслава Благиных, который уже два месяца живёт в палатке обогрева возле металлорынка. Жилья его лишили родственники, но мужчина не отчаялся — работает, убирая парки и скверы.Вячеслав Благиных: "Мы, конечно, кипятим чай. Из горячего только чай здесь, а остальное всё ребята привозят с «Передышки».Горячие блюда, хлеб, кофе и чай волонтёры центра помощи «Территория передышки» развозят на автобусе, который им предоставил благотворительный фонд «Марафон добра». Три рейса в неделю и три точки — в Закамске, микрорайоне Крохалева и возле рынка.В распоряжении волонтёров обычная «Газель», но её потребовалось немного переоборудовать: в кузове установили стеллажи, их закрепили, чтобы в дороге ничего не перевернулось. Здесь же находится стол, куда ставят 12-литровые термосы.Помимо горячей еды, ребята привозят маски и перчатки. Иногда выезжает врач, также люди обращаются за юридической помощью. Пётр Медведев, координатор проекта «Еда на колёсах»: "Наши ужины — это некая ступенька для людей, которые хотят как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону".За один рейс волонтёры успевают накормить до полусотни человек. Не отказывают никому, хотя некоторых очевидно сюда приводит не нужда.По итогам января команда проекта раздала более 300 ужинов. Информация быстро разлетается по сарафанному радио — людей приходит всё больше, волонтёрам нужна помощь кафе и всех желающих. Пётр Медведев, координатор проекта «Еда на колёсах»: "Ищем в первую очередь пекарни и кофейни. А так, в целом, люди, которые узнали о нашей инициативе, могут прийти к нам в качестве волонтёров".Также в команду требуются волонтёры-медики: сезон простуд у тех, кто лишён жилья, проходит ещё сложнее, чем у остальных.